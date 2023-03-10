В Саратовской области передали в суд дело о мошенничестве на 19 млн рублей

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительные заключения для шести местных жителей. Пресс-служба надзорного органа сообщает, что дела о создании, управлении и участии в преступном сообществе, а также о мошенничестве передали в суд.

По версии следствия, с ноября 2019 года по май 2021-го в области действовало преступное сообщество, члены которого создали ООО «Щит Фемиды».

Под предлогом оказания юридической помощи участники группировки похитили деньги жителей Саратовской и Архангельской областей. У «Щита Фемиды» был даже «колл-центр», работники которого якобы оказывали юридическую помощь, на самом деле её не оказывая.

Ущерб от действий преступного сообщества превысил 19 млн руб. Во время следствия на имущество обвиняемых на сумму 11 млн руб. наложили арест.

Дело передали в Волжский районный суд Саратова.

Дарья Васенина