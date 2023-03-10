Доля китайских моделей на рынке новых автомобилей в Удмуртии достигла 18,7%

В Удмуртии доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей достигла 18,7% по итогам января-февраля 2023 года, годом ранее — 9,3%. При этом доля китайских брендов среди автомобилей с пробегом не изменилась и осталась на уровне 2,5%, сообщает Авито Авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Красильников, Коммерсантъ Фото: Михаил Красильников, Коммерсантъ

Вместе с тем жители региона стали на 8% чаще интересоваться новыми транспортными средствами китайских марок. Их средняя цена составила порядка 2,6 млн руб. Самой востребованной моделью оказалась JAC JS4 со средней ценой в 1,89 млн руб. В перечень популярных марок также вошли Geely Coolray — 2,15 млн руб., Chery Tiggo 4 Pro — 1,92 млн руб.

Спрос на китайские автомобили с пробегом в Удмуртии вырос на 4%, средняя стоимость — почти 500 тыс. руб. Рейтинг самых востребованных возглавляет LIFAN Solano, а также Geely MK и LIFAN X60.