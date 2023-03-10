Объем ипотечного портфеля в Татарстане за год вырос до 422 млрд рублей

Общий портфель ипотечных кредитов жителей Татарстана на начало февраля 2023 года составил 422,7 млрд руб., что на 21,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Отделении — Национальный банк по республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Всего в 2022 году татарстанцы взяли 46,5 тыс. ипотек на 158,4 млрд руб. Это на 11,3% меньше, чем годом ранее. Средневзвешенная ставка по ипотеке в декабре прошлого года в Татарстане составила 6,82% годовых.

В пресс-службе банка добавили, что в январе этого года татарстанцы взяли 2,6 тыс. ипотек на 8,7 млрд руб.

"Ъ-Казань"