Скончался замначальника уголовного розыска краевого ГУ МВД

В Перми скончался заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю Алексей Андреев, сообщает телеграм-канал «Солены Уши». По данным «Ъ-Прикамье», господин Андреев умер скоропостижно, его похороны состоятся сегодня.

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», вся его служебная деятельность связана с органами внутренних дел. В разное время Алексей Андреев работал в отделе по Индустриальному району Перми, возглавлял отделы внутренних дел по Октябрьскому и Пермскому районам. На должность замначальника управления уголовного розыска он был назначен около десяти лет назад. Награжден орденом Мужества и именным оружием.