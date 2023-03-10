Кубань оказалась в лидерах по регистрации нового бизнеса в 2022 году

Количество регистраций ИП и ООО в 2022 году выросло на 30% по сравнению с годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Сбера. По данному показателю регион занял первое место в России, следом идут Ханты-Мансийский АО — Югра (+19%), Москва (+17%), Ростовская область (+12%) и Алтайский край (+10%).

Чаще всего в России в 2022 году регистрировали предприятия розничной торговли. Затем следуют пассажирские и грузовые перевозки, оптовая торговля, строительство и продажа недвижимости, общественное питание, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт.

В исследовании также отмечается, что число регистраций компаний, которые разрабатывают ПО и оказывают другие подобные услуги, в прошлом году выросло на 42%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года в Краснодарском крае численность самозанятых граждан достигла 300 тыс. человек. Это почти вдвое больше, чем годом ранее (153,2 тыс. человек).

Андрей Ульченко

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