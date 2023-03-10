Релоканты из Петербурга увеличили спрос на юристов и перевозку вещей

В Санкт-Петербурге вырос спрос на услуги, востребованные у релокантов. Большой популярностью продолжают пользоваться перевозка вещей и мебели, перевод документов, транспортировка домашних животных и обеспечение необходимых прививок, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на участников рынка из новой ниши бизнеса.

Директор по продажам СДЭК Андрей Мякин отмечает, что у потребителей-релокантов есть необходимость не только перевезти вещи, но и сохранить все то, что его окружало ранее. Речь идет об одежде, спортивном инвентаре, бытовой технике и даже витаминах и БАДах.

В последнее время также выросло число релокантов, которые хотят не просто переехать, но и перевезти с собой весь бизнес.

«Бизнес по–разному решает свои задачи. Кто–то релоцирует сотрудников, оставляя основную часть бизнеса в России. Другие переводят бизнес в новую юрисдикцию и оставляют часть сотрудников. Третьи перевозят и людей, и бизнес. Ещё год назад такие запросы были достаточно редкими, но их количество значительно выросло в связи с известными событиями»,— отметила партнер «Пепеляев Групп» Мария Никонова.

Предприниматели чаще всего интересуются какую поддержку можно получить при устройстве на новом месте.

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