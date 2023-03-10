Финансовые показатели компаний Удмуртии ухудшились на 19,6% в 2022 году

По итогам 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Удмуртии составил 71 млрд руб. Это на 19,6% меньше показателя предыдущего года, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При это финансовый результат прибыльных организаций снизился на 13% и составил 80 млрд руб. Доля убыточных организаций составила 25% против 19% в прошлом году.

Общая сумма убытка увеличилась в 2,4 раза и составила 9 млрд руб. Рентабельность также снизилась. Так, организации региона на каждый рубль произведенных затрат получили 9 коп. прибыли, что на 3,3 коп. меньше показателя за 2021 год.

Однако выручка организаций за год увеличилась на 8% и составила 965 млрд руб. При этом, три четверти выручки и 85% сальдированной прибыли приходится на организации по добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производств.