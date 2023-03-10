В Екатеринбург привезут новый троллейбус из Вологды за 31,6 млн рублей

Торговый дом «Транс-Альфа» из Вологды выиграл конкурс на поставку одного нового троллейбуса в Екатеринбург, следует из данных с портала госзакупок. Стоимость транспортного средства – 31,67 млн руб.

Согласно документации, троллейбус будет низкопольный, рассчитанный не более чем на 90 пассажиров. Он будет оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС, видеонаблюдением и кондиционерами. Аккумуляторных батарей должно хватить не менее чем на восемь лет, т.е. 16 тыс. полных циклов зарядки.

Завод «Транс-Альфа» на протяжении 25 лет занимается выпуском троллейбусов и электробусов. В компании отмечают, что троллейбусы нового поколения с низким уровнем пола по всей длине салона обладают высокой маневренностью и плавностью хода.

Напомним, на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга из федерального бюджета выделили 1 млрд руб. Дополнительные средства в размере 450 млн руб. выделили из областного и муниципального бюджетов. Сообщалось, что этих средств может хватить на закупку 45 новых троллейбусов.

В марте в Екатеринбург должны поставить первую партию троллейбусов белорусского производителя BKM HOLDING («Белкоммунмаш»).

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