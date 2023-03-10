В Уфе на месте «Гагаринского рынка» построят поликлинику и ФОК

В Уфе на месте «Гагаринского рынка» в микрорайоне Сипайлово планируют построить торгово-сервисный, физкультурно-оздоровительный комплексы и поликлинику на 600 посещений с хозблоком. Мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории площадью 8,9 га, ограниченной улицами Гагарина, Рыльского и Набережной, разработанные по заказу главархитектуры Уфы. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Для строительства новых объектов планируется снести торговые павильоны, хозяйственные корпуса и склады площадью 5,6 тыс. кв.м, говорится в документе. Общая площадь проектируемых объектов составит 15 тыс. кв.м.

Карина Мамаева

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