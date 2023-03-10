На Украине арестован бывший гендиректор авиазавода «Антонов» Сергей Бычков

Служба безопасности Украины задержала бывшего генерального директора авиазавода «Антонов» Сергея Бычкова. Суд в Киеве арестовал его на 60 суток по подозрению в препятствовании деятельности вооруженных сил Украины. Об этом сообщает украинское издание «Цензор.НЕТ».

По этому делу также на два месяца был арестован начальник авиазавода господин Нетесов, его имя не уточняется. Нынешнему директору «Антонова» Михаилу Харченко сообщили о подозрении заочно.

По версии следователей, в январе-феврале подозреваемые не разрешали Нацгвардии возвести инженерно-фортификационные сооружения на территории аэродрома в Гостомеле. Это привело к снижению обороноспособности аэродрома и его захвату российскими войсками в феврале 2022 года.

Уголовное дело против названных лиц расследуется по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 2 ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности ВСУ), ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины открыли в апреле 2022 года. По данным «Цензора.НЕТ», 9 марта СБУ провела девять обысков по месту жительства и работы Сергея Бычкова, Михаила Харченко и господина Нетесова.

Россия на несколько дней взяла под контроль аэродром Гостомель в начале военной операции на Украине. 3 марта 2022 года ВСУ заявили о возвращении аэродрома под свой контроль. В ходе боев за аэродром был уничтожен самый большой грузовой самолет в мире «Мрия», а также разрушена взлетно-посадочная полоса.

О том, что происходит на 380-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко