В Красноярском крае браконьера подозревают в убийстве пенсионера во время охоты

В Красноярском крае 63-летний мужчина подозревается в убийстве по неосторожности во время незаконной охоты. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Инцидент произошел 2 марта 2023 года в Партизанском районе.

Согласно информации следствия трое знакомых приехали в лес ради незаконного промысла. Во время загонной охоты на сибирскую косулю один из мужчин, выстрелил, думая, что за ветками деревьев находится дикое животное. Выстрел попал в друга подозреваемого. Мужчина получил огнестрельное ранение грудной клетки и живота. По пути в больницу 67-летний пострадавший скончался от кровопотери.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе допроса фигурант дела полностью признал свою вину. Мужчине грозит до грозит двух лет лишения свободы.

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Сергей Балин