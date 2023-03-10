Мэрия Новосибирска пообещала не повышать стоимость аренды мастерских для художников

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что стоимость аренды мастерских для местных художников проиндексирована не будет.

«Новосибирск – культурный центр и наши художники наше достояние. Мною дано поручение о том, чтобы никто из художников это повышение не почувствовал. Как это сделать сейчас финансовый блок просчитывает, безусловно это поручение будет реализовано и нашим художникам опасаться повышения не стоит», - заявил глава города сегодня на встрече с журналистами.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что творческий союз художников России сообщил о восьмикратном росте аренды мастерских в Новосибирске. По словам председателя новосибирского отделения Творческого союза художников России Игоря Ельченко, соответствующее уведомление об изменении стоимости аренды помещений им прислало муниципальное предприятие «Центр культуры 19».

Если раньше стоимость аренды 1 кв. м в мастерских составляла около 50 руб., то после изменения условий может составить до 400 руб. Всего художники арендуют 130 мастерских.

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Лолита Белова