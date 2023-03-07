Творческий союз художников России сообщил о восьмикратном росте аренды мастерских в Новосибирске

В Новосибирске в восемь раз увеличили стоимость аренды муниципальных помещений для художников, об этом «Ъ-Сибирь» рассказал председатель новосибирского отделения Творческого союза художников России Игорь Ельченко. По его словам, соответствующее уведомление об изменении стоимости аренды помещений им прислало муниципальное предприятие «Центр культуры 19».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Если раньше стоимость аренды 1 кв. м в мастерских составляла около 50 руб., то после изменения условий ставка вырастет до 400 руб., сообщил господин Ельченко. Площадь мастерских обычно составляет от 19 до 100 м. Новая ставка будет распространяться на 130 мастерских новосибирских отделений «Союза художников России» и «Творческого союза художников России». «Если мы не согласимся на новые условия, то нас выселят. Однако заключать контракты по новой ставке мы сможем – слишком высокая цена»,–прокомментировал он.

По его словам, организация обращалась с просьбой помочь в решении вопроса к депутатам заксобрания Новосибирской области и в мэрию, но результатов эти обращения не принесли. В мэрии Новосибирска на момент публикации комментарий не предоставили.

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Лолита Белова