Сегодня исполняется 52 года чемпиону мира по хоккею, серебряному и бронзовому призеру Олимпийских игр Павлу Буре

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Павел Буре

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман:

— От всей души хочу поздравить замечательного, выдающегося спортсмена хоккеиста Павла Буре. Своей ярчайшей игрой он изменил хоккей. Это симпатичный, удивительный человек, очень хорошо умеющий дружить. Я горжусь тем, что могу назвать его своим другом и поздравить с днем рождения. Хочу пожелать ему и его семье успехов и новых свершений. Я благодарен ему за его прекрасный хоккей, всегда с удовольствием смотрю его великолепные голы. Мне посчастливилось выходить вместе с ним на лед, иногда, если повезет, в одной команде, а иногда играя против него. Всегда с удовольствием наблюдаю за его игрой и учусь у него. Еще раз поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, счастья и всего самого лучшего.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»