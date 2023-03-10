Воронежским ЛОС не удалось оспорить взыскание 725 млн рублей в пользу Росприроднадзора

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобу ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) на решение арбитражного суда Воронежской области, который поддержал Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора во взыскании с ЛОС 725,7 млн руб. ущерба воронежскому водохранилищу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение отменено в части взыскания 166,47 тыс. руб. убытков и 46 руб. госпошлины. В остальной части оно оставлено без изменения.

В 2020 году, напомним, надзорный орган в результате трех проверок нашел «множественные нарушения природоохранного законодательства». Управление обнаружило, что ЛОС ежедневно сбрасывает 60 тыс. кубометров сточных вод «без соответствующей разрешительной документации и нормативов допустимых сбросов», «допускает нарушение технологии эксплуатации комплекса очистных сооружений», а также не построило цех обезвоживания сырого остатка в установленный инвестпрограммой срок. В стоках ЛОС обнаружилось превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Власти Воронежа приобрели ЛОС у прежних собственников, чтобы передать в концессию, в марте 2022 года. «РВК-Воронеж» в рамках концессии планирует вложить в реконструкцию очистных 15,4 млрд руб. за 49 лет. В деле о взыскании 725 млн руб. «РВК-Воронеж» выступает третьим лицом.

Подробнее о судебном разбирательстве ЛОС и Росприроднадзора — в публикации «Ъ-Черноземье» «Росприроднадзор убавил ЛОСка».

Олег Мухин