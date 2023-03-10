Реабилитационный центр «Адели» в Глазове реконструируют с опережением сроком

Подрядчик, выполняющий работы по реконструкции реабилитационного центра «Адели» в Глазов, идет с опережением сроков. Как рассказал в Telegram председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, на объекте завершили все демонтажные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Ярослав Семенов Фото: Telegram, Ярослав Семенов

В настоящее время строители приступили к возведению новых перегородок, которые разделят пространство на кабинеты специалистов и зоны проживания детей и родителей. Проводится замена окон и электропроводки, а также выполняется заливка полов.

Кроме того, в новом здании заменят старые лестничные пролеты на лифты, обустроят бассейн и соляную шахту, а также установят новейшее оборудование и проведут благоустройство прилегающей территории.

Напомним, положительная виза на подготовку документов по реконструкции филиала центра в Глазове была получена при визите в Удмуртию председателя правительства России Михаила Мишустина в июле 2022 года. Властям региона было поручено определить источники финансирования реконструкции филиала. Позднее стало известно, что на проведение работ из бюджета республики направят 61 млн руб., еще 261 млн руб. предусмотрен из федеральных средств.