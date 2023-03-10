Боец ЧВК «Вагнер» из Красноуральска погиб в ходе спецоперации на Украине

В Красноуральске (Свердловская область) похоронят 49-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Вячеслава Жолобова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральского города. Прощание с ним состоится 11 марта в 12:00 в Храме во имя Святой великомученицы Екатерины.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о гибели на спецоперации бойцов ЧВК «Вагнер» из других свердловских городов. Так, в Сухом Логе ранее похоронили Александра Тукача и Данилу Коковина, которые погибли в боях под Артемовском.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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