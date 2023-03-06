В Сухом Логе похоронят бойца ЧВК «Вагнер», погибшего в ходе спецоперации на Донбассе

В ходе специальной военной операции (СВО) во время боя под Артемовском 20 января погиб 39-летний боец ЧВК «Вагнер» из Сухого Лога (Свердловская область) Александр Тукач. Об этом сообщили в пресс-службе администрации уральского города. Мужчину посмертно наградили медалью «За отвагу» и медалью ЧВК «Вагнер».

Александр Тукач родился в 1983 году, окончил школу №2. В Сухоложском профессиональном училище получил профессию газоэлектросварщика. Прощание с бойцом состоится 7 марта с 10:00 до 11:00 часов в ДК «Кристалл».

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о гибели на спецоперации бойца ЧВК «Вагнер» из Сухого Лога Данилы Коковина. Он, как и Алекснадр Тукач, получил профессию газоэлектросварщика в местном училище.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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