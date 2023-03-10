Актер Роберт Блейк умер в возрасте 89 лет

Американский актер Роберт Блейк скончался в своем доме в Лос-Анджелесе из-за сердечной болезни 9 марта. Ему было 89 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его племянницы Норин Остин.

Роберт Блейк получил известность после главной роли в криминальной драме «Хладнокровное убийство» по роману Трумена Капоте. Он также снимался в телесериале «Баррета», за роль в котором получил премию «Эмми».

В 2001 году Роберта Блейка обвинили в убийстве его жены Ли Бэкли. Через несколько лет господина Блейка оправдал суд присяжных, однако его признали виновным в смерти госпожи Бэкли по гражданскому иску и обязали выплатить $30 млн ее детям.

Последней работой Роберта Блейка стала роль Таинственного человека в триллере «Шоссе в никуда» Дэвида Линча в 1997 году. В 2006 году Роберт Блейк объявил себя банкротом.

Олеся Павленко