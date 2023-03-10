Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Актер Роберт Блейк умер в возрасте 89 лет

Американский актер Роберт Блейк скончался в своем доме в Лос-Анджелесе из-за сердечной болезни 9 марта. Ему было 89 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление его племянницы Норин Остин.

Роберт Блейк получил известность после главной роли в криминальной драме «Хладнокровное убийство» по роману Трумена Капоте. Он также снимался в телесериале «Баррета», за роль в котором получил премию «Эмми».

В 2001 году Роберта Блейка обвинили в убийстве его жены Ли Бэкли. Через несколько лет господина Блейка оправдал суд присяжных, однако его признали виновным в смерти госпожи Бэкли по гражданскому иску и обязали выплатить $30 млн ее детям.

Последней работой Роберта Блейка стала роль Таинственного человека в триллере «Шоссе в никуда» Дэвида Линча в 1997 году. В 2006 году Роберт Блейк объявил себя банкротом.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...