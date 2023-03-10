В Свердловской области похолодает до -17 градусов

С 10 по 12 марта в Свердловской области ожидаются похолодание до -17 градусов и снег. По данным синоптиков уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +2°…+7°. Местами мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, отдельные порывы до 15-18 м/с.

В субботу, 11 марта, температура ночью опустится до 0°…-5°. Днем синоптики прогнозируют 0°…+5°, при облачности может похолодать до -5°. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с.

В воскресенье, 12 марта, температура воздуха ночью составит -9°…-14°, на крайнем севере– до -17°. Днем ожидается -2°…+3°. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге днем 10 марта ожидается +5°…+7°. Ночью в субботу 0°…-2°, днем – +1°…+3°. В воскресенье ночью температура составит -9°…-11°, днем 0°…+2°.

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