Владимир Городенкер в рамках российской строительной недели рассказал о спросе на жилье

Генеральный директор компании «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер принял участие в Российской строительной неделе-2023, где собрались представители ведущих девелоперских компаний страны, представители федерального Минстроя и Дом.рф. Эксперты обсудили, что ждет рынок недвижимости в текущем году.



Фото: предоставлено пресс-службой «Атлас Девелопмент»

Один из вопросов, который стоял на обсуждении, — стоит ли ждать всплеска продаж на первичном рынке жилья. «Прогнозируем, что всплеска продаж не будет, потому что видимых причин для этого на рынке пока нет — заявил Владимир Городенкер. — На сегодня мы видим динамику, когда цены на квартиры стабилизировались, и пока особых предпосылок к их росту нет. В случае существенного ослабления рубля возможны кратковременные всплески спроса. На мой взгляд, этот год в целом покажет незначительный рост стоимости, сопоставимый или чуть ниже инфляции. Однако в каждом регионе будет своя динамика. Все зависит от множества факторов, где-то до сих пор существует серьезная нехватка нового жилья и там, естественно, цены будут идти активнее вверх. В Москве, думаю, все будет крутится плюс минус на текущих уровнях цен, а вот объем поглощения возможно немного просядет относительно 2022 года».

Остальные участники обсуждений — застройщики из других городов РФ выразили схожую позицию, при этом некоторые отметили, что всплеска стоит ждать лишь в отдельные месяцы.

Еще одно обсуждение касалось роста цен на стройматериалы, здесь Владимир Городенкер заявил, что присутствует тренд на увеличение стоимости. На этом сегменте скажется и рост инфляции, в том числе мировой.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, который принимал участие в сессии строительной недели, рассказал, что средний спад спроса по всем сегментам рынка в стране по итогам года составил примерно 20%. Он добавил, что на протяжении последних лет, лидерами по сделкам в стране остаются 10 регионов - на них приходится 2/3 сделок. Среди них Свердловская область, на нее приходится 4%.

Исполнительный директор дивизиона «Домклик» по работе с партнерами Алексей Чапик привел статистику, из которой следует, что в среднем клиент сервиса тратит на погашение ипотеки треть своего дохода. «Последний тренд, который мы видим, за февраль 2023 года - треть дохода клиента приходится на погашение платежа по ипотеке. Максимальным пиком был сентябрь 2021 года, где доля платежа составляла более 40% от дохода. Минимальная планка была порядка 31% — в марте 2022 года, — прокомментировал господин Чапик. — Тогда как раз на рынок вышла ставка 0,1% и ее подхватили все застройщики. Она и дала клиенту возможность снизить платеж до минимального».

В рамках Российской строительной недели Владимиру Городенкеру вручили благодарственное письмо за подписью генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко за участие в совместном исследовании «Оценка деловой активности застройщиков». Отметим, что по данным Единого ресурса застройщиков, «Атлас Девелопмент» имеет наивысший рейтинг ЕРЗ (показатель соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья).

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