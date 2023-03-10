В Челябинской области на треть выросло число жалоб на финансовые организации

В 2022 году жители Челябинской области направили в Банк России более 6,5 тыс. жалоб на финансовые организации. Это на треть больше по сравнению с 2021 годом, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Наибольшее количество обращений в прошлом году поступило на работу банков – более 3 тыс. Южноуральцы жаловались на условия потребительского и ипотечного кредитования, а также исполнительного производства. Часть обращений была связана с вопросами по санкциям, в том числе о снятии и переводах иностранной валюты, реструктуризации задолженности и кредитных каникул.

Кроме того, выросло число жалоб на страховые компании и микрофинансовые организации. Так, по страховщикам поступило 1,4 тыс. обращений, 80% из которых связаны с покупкой полиса ОСАГО. В частности, жители региона жаловались на неверное применение коэффициента «бонус-малус», а также на отказы в заключении договора ОСАГО в связи с отсутствием бланков полисов.

Количество обращений по поводу МФО увеличилось в полтора раза, до 1 тыс. У жителей области возникали вопросы о реструктуризации микрозаймов и взимания комиссий. Также поступали жалобы на навязывание дополнительных услуг.