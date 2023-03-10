Sportico назвало Майкла Джордана самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Но и тогда все закончилось камбэком: сначала в 2000 году Джордан стал совладельцем и генеральным менеджером клуба «Вашингтон Визардс», а затем в 2021-м вернулся в лигу уже в качестве его игрока. Впрочем, решения Майкла Джордана во главе «Вашингтона» считаются провальными, а на паркете он так и не сумел помочь «волшебникам» выйти в play-off. 16 апреля 2021 года Майкл Джордан провел свой последний матч

Фото: Darren Hauck / AP