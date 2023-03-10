Sportico назвало Майкла Джордана самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Баскетболист Майкл Джордан является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. По подсчетам журнала Sportico (принадлежит Penske Media Corporation), он заработал за карьеру $3,3 млрд.
Лидеры рейтинга:
- баскетболист Майкл Джордан (США) — $3,3 млрд;
- гольфист Тайгер Вудс (США) — $2,5 млрд;
- гольфист Арнольд Палмер (США) — $1,7 млрд;
- гольфист Джек Никлаус (США) — $1,6 млрд;
- футболист Криштиану Роналду (Португалия) — $1,58 млрд;
- баскетболист Леброн Джеймс (США) — $1,53 млрд;
- футболист Лионель Месси (Аргентина) — $1,48 млрд;
- боксер Флойд Мэйуэзер (США) — $1,41 млрд;
- теннисист Роджер Федерер (Швейцария) — $1,38 млрд;
- гольфист Фил Микельсон (США) — $1,36 млрд.
Майклу Джордану 60 лет. Он завершил карьеру в 2003 году. Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго», двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США (1984, 1992).
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