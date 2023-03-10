Хирургический корпус в Новосибирской области построят за 734 млн рублей

В Новосибирской области планируется строительство нового хирургического корпуса Каргатской центральной районной больницы. Подведение итогов торгов на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию здания назначено на 29 марта. Начальная стоимость госконтракта – 738,8 млн руб.

Как следует из конкурсной документации, хирургический корпус будет рассчитан на 67 коек в стационаре, ориентировочная общая площадь здания составит 10,4 тыс. кв м. Численность персонала – 91 человек. Для строительства нового корпуса подрядчику также предстоит демонтировать здания психоневрологического отделения, инфекционного отделения, прачечной. Новое здание хирургического корпуса и существующий терапевтический корпус будут соединены теплым переходом.

Предполагается, что подрядчик выполнит работы до конца 2025 года.

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Оксана Павлова