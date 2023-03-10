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Коммерсантъ FM
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Секретарь СНБО считает, что Украина защищает не только себя, но и страны НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, Украине в конфликте с Россией защищает страны НАТО. По его мнению, Киеву нужно «вслух начать говорить» об этом.

«Нужно вслух начинать говорить Западу: мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. <...> Страны Балтии, Польша — мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни, и это нужно говорить вслух»,— сказал господин Данилов в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов» (цитата по «РИА Новости»).

Аналогичную точку зрения в январе приводил министр обороны Украины Алексей Резников. По его мнению, Украина в конфликте с Россией выполняет миссию НАТО. Он заявлял, что «они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие».

НАТО летом 2022 года утвердило новую стратегическую концепцию, в которой РФ названа «наиболее значительной и прямой угрозой» безопасности союзников, а также в целом миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Решение было принято на фоне военной операции на Украине. НАТО вместе с США отказываются напрямую принимать участие в конфликте, но поддерживают Киев антироссийскими санкциями и поставками вооружения.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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