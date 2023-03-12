Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Средняя цена (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|Март 2022
|Февраль 2023
|Март 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|312,2
|301,4
|301,4
|0,00%
|–3,50%
|Санкт-Петербург
|211,8
|200,6
|199,8
|–0,40%
|–5,70%
|Казань
|142,6
|144,5
|144,6
|0,10%
|1,40%
|Краснодар
|116,1
|118,5
|120,4
|1,60%
|3,70%
|Нижний Новгород
|114,2
|119
|120
|0,80%
|5,10%
|Новосибирск
|107,5
|113,3
|113,5
|0,20%
|5,60%
|Екатеринбург
|102,8
|110,2
|110
|–0,20%
|7,00%
|Ростов-на-Дону
|98,6
|107,8
|107,4
|–0,40%
|8,90%
|Уфа
|99,1
|105,8
|105,8
|0,00%
|6,80%
|Самара
|98,6
|104,5
|104,9
|0,40%
|6,40%
|Красноярск
|95
|103,5
|103,9
|0,40%
|9,40%
|Омск
|84,5
|90
|91,1
|1,20%
|7,80%
|Пермь
|82,6
|88,3
|90,1
|2,00%
|9,10%
|Воронеж
|85,3
|88,3
|88,5
|0,20%
|3,80%
|Волгоград
|74,5
|83,6
|85,6
|2,40%
|14,90%
|Челябинск
|62,2
|71,4
|72,9
|2,10%
|17,20%
|Московская область
|159,8
|157,4
|157,5
|0,10%
|–1,40%
|Ленинградская область
|127,3
|128,9
|128
|–0,70%
|0,50%