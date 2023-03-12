Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) Март 2022 Февраль 2023 Март 2023 За месяц За год Москва 312,2 301,4 301,4 0,00% –3,50% Санкт-Петербург 211,8 200,6 199,8 –0,40% –5,70% Казань 142,6 144,5 144,6 0,10% 1,40% Краснодар 116,1 118,5 120,4 1,60% 3,70% Нижний Новгород 114,2 119 120 0,80% 5,10% Новосибирск 107,5 113,3 113,5 0,20% 5,60% Екатеринбург 102,8 110,2 110 –0,20% 7,00% Ростов-на-Дону 98,6 107,8 107,4 –0,40% 8,90% Уфа 99,1 105,8 105,8 0,00% 6,80% Самара 98,6 104,5 104,9 0,40% 6,40% Красноярск 95 103,5 103,9 0,40% 9,40% Омск 84,5 90 91,1 1,20% 7,80% Пермь 82,6 88,3 90,1 2,00% 9,10% Воронеж 85,3 88,3 88,5 0,20% 3,80% Волгоград 74,5 83,6 85,6 2,40% 14,90% Челябинск 62,2 71,4 72,9 2,10% 17,20% Московская область 159,8 157,4 157,5 0,10% –1,40% Ленинградская область 127,3 128,9 128 –0,70% 0,50%