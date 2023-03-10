Грачева вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Варвара Грачева победила Исалин Бонавентюр из Бельгии в первом круге Indian Wells Masters. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:2, она длилась 1 час 8 минут. Во втором круге россиянка встретится с Петрой Мартич из Хорватии.

22-летняя Грачева занимает 66 место в рейтинге WTA. Она не побеждала на турнирах под эгидой ассоциации. 28-летняя Бонавентюр находится на 84 месте рейтинга теннисисток. У нее также нет титулов WTA.

Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории WTA 1000, проводится Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн. Ранее во второй круг прошли Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова.

Леонид Уварчев