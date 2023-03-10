Для спасения Руслана Деревянко не хватает 877 471 руб.

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз, тяжелое течение болезни, Руслану по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга. Мы планируем провести ее от неродственного донора из зарубежного регистра. Подбор и активацию донора, доставку трансплантата в клинику организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Также ребенку требуется набор специальных реактивов, необходимых для диагностики и контроля течения заболевания. К сожалению, их в отделении нет».

Стоимость подбора, активации донора, доставки трансплантата, а также набора реактивов 2 703 471 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 800 000 руб. Телезрители ГТРК «Алания» соберут 26 тыс. руб. Не хватает 877 471 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Руслана Деревянко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Руслана — Таисии Романовны Нешиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).