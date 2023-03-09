Вениамин Кондратьев вошел в рейтинг влиятельности губернаторов АПЭК

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев попал в список влиятельности губернаторов российских регионов Агентства политических и экономических коммуникаций. Рейтинг опубликован на портале АПЭК.

Губернатор Кубани занял 22-е место в списке по итогам февраля текущего года, набрав 6,13 балла. Месяцем ранее глава Краснодарского края занимал 21-ю строчку списка.

По мнению экспертов, позиции глав ряда субъектов, в том числе господина Кондратьева, ослабели после критики секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра просвещения Сергея Кравцова по вопросам проведения капремонта школ и социальной газификации в регионах.

Рейтинг был составлен на основе анонимного голосования 26 экспертов, выставивших оценки главам субъектов по уровню влияния («очень сильное влияние» (1–20), «сильное влияние» (21–50), «среднее влияние» (51–85)).

Анастасия Донскова

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