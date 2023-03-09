Мэр Ярославля обсудил с министром природных ресурсов проблему «зеленых масел»

Сегодня, 9 марта, мэр Ярославля Артем Молчанов встретился в Москве с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

По словам господина Молчанова, главным итогом поездки стала поддержка министром планов по ликвидации захоронений так называемых «зеленых масел» на берегу Волги в Ярославле.

«Доложил министру Александру Козлову о том, какая работа по ликвидации экологически опасных мест в Ярославле и области проводится. Сейчас городские и региональные администрации вместе с Росприроднадзором провели проверки мест скопления так называемых «зеленых масел». Правительство Ярославской области приняло решение о реквизиции загрязненных участков в государственную собственность. В Министерстве эти мероприятия поддержали»,— написала мэр Ярославля.

Сейчас планируется разработать проекты рекультивации и подать заявления от Ярославской области на федеральную финансовую помощь.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что собственники земли, где захоронены опасные отходы, не согласны с планами реквизиции и обжалуют действия властей в судах.

Алла Чижова