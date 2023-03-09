Власти заявили о завершении строительства засечной черты в Белгородской области

Возведение оборонительной засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области завершено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с населением региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, деньги на возведение были потрачены не из областного бюджета: «В текущих условиях мы бы не смогли потратить такие деньги». Ранее стало известно, что работы обошлись в 10 млрд руб.

«Я надеюсь, противник видит, в каком объеме и в каком качестве она построена. Он должен понимать, что ему будет крайне сложно, если он будет принимать необдуманные действия»,— заявил губернатор.

Также Вячеслав Гладков рассказал о работе в Белгородской области комплексной системы оповещения населения об обстрелах. В регионе имеется 353 электромеханические сирены, 114 комплектов мощных акустических устройств и 137 автомобилей, оборудованных громкоговорящими установками. Жители получают экстренную информацию через СМС, маршрутное телевидение и приложение «МЧС России». «Мы провели проверку системы оповещения и увидели, что 4% оборудования не работает. Для этого и проходят тренировки, чтобы увидеть слабые места. Будем улучшать эту систему»,— напомнил господин Гладков.

Сергей Толмачев