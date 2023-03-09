Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти заявили о завершении строительства засечной черты в Белгородской области

Возведение оборонительной засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области завершено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с населением региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, деньги на возведение были потрачены не из областного бюджета: «В текущих условиях мы бы не смогли потратить такие деньги». Ранее стало известно, что работы обошлись в 10 млрд руб.

«Я надеюсь, противник видит, в каком объеме и в каком качестве она построена. Он должен понимать, что ему будет крайне сложно, если он будет принимать необдуманные действия»,— заявил губернатор.

Также Вячеслав Гладков рассказал о работе в Белгородской области комплексной системы оповещения населения об обстрелах. В регионе имеется 353 электромеханические сирены, 114 комплектов мощных акустических устройств и 137 автомобилей, оборудованных громкоговорящими установками. Жители получают экстренную информацию через СМС, маршрутное телевидение и приложение «МЧС России». «Мы провели проверку системы оповещения и увидели, что 4% оборудования не работает. Для этого и проходят тренировки, чтобы увидеть слабые места. Будем улучшать эту систему»,— напомнил господин Гладков.

Сергей Толмачев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...