Белгородские власти выявили неисправности в системе оповещения населения о ЧС

По результатам комплексной проверки системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, на территории Белгородской области выявлены неисправности в 4% от общего количества оборудования. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По его данным, больше всего неисправных сирен обнаружили в Шебекинском и Валуйском горокругах, а также в Корочанском и Красногвардейском районах. «Мы договаривались с Сергеем Потаповым, начальником управления МЧС по Белгородской области, о том, что будут дополнительно проанализированы все сообщения от жителей. Напомню, что сирену 1 марта услышали не все жители региона — поступило порядка 120 обращений по этой теме. Понимаем, что система оповещения неидеальна. Самое главное, что мы ее проверили»,- рассказал глава региона.

Он напомнил, что за несколько дней до проведения проверки случилась провокация со стороны ВСУ, в результате которой были «взломаны телеканалы не только в области, но и в других регионах». «Мы не поддались провокациям и провели плановую работу. Но, с другой стороны, проверялся в основном один из элементов оповещения. Другие виды, такие как радио, телевидение, СМС, голосовое оповещение и подомовой обход, включены не были. Мы понимаем, что у нас есть над чем работать. Мне нужны четкие и срочные предложения по улучшению этой работы, в первую очередь, по приграничным территориям, начиная с Шебекинского горокруга»,- заявил господин Гладков.

Андрей Цветков