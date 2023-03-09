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Дистанционное обучение в приграничных школах Белгородской области сохранится до конца учебного года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии сообщил, что дистанционное обучение в школах приграничных территорий сохранится до конца учебного года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также с понедельника на дистанционный формат обучения переходят школы Новооскольского городского округа и школа в Мелиховском сельском поселении Корочанского района. Решение было принято в связи с оперативной обстановкой, пояснил глава региона.

Господин Гладков добавил, что в приграничных районах рассматривается возможность введения облегченных форм сдачи ОГЭ и ЕГЭ. «Дети очень болезненно реагируют на взрывы. Мы понимаем, что это останется с ними на всю жизнь. С другой стороны, мы понимаем, что любое ослабление требований — это плохо для развития ребенка. Мы пытаемся найти общий выход. Ведем переговоры с правительством РФ, чтобы облегчить сдачу экзаменов», — рассказал губернатор.

Решение о переводе школ на дистант белгородские власти принимали на фоне обстрелов приграничных территорий.

Сергей Толмачев

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