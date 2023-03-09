Правительство Чехии отложило решение о запросе арендной платы за землю с РФ

Правительство Чехии отложило рассмотрение вопроса об отмене договоренностей о безвозмездной передаче СССР земельных участков, сообщил министр иностранных дел Ян Липавский. После отмены указанного соглашения Чехия планировала запросить с российской стороны арендную плату за пользование участками, переданными в дипломатических целях.

«Ввиду сложности всего дела, требующего дополнительной правовой оценки, я принял решение отложить обсуждение материала»,— приводит слова господина Липавского Lidove noviny. Издание отмечает, что правительство поддержало решение главы чешского МИДа. Министр транспорта республики Мартин Купка отметил, что к рассмотрению вопроса вернутся после доработки проекта.

Представители чешской дипломатии утверждают, что Россия использует арендованную землю «не в дипломатических целях», поэтому ее необходимо прекратить предоставлять бесплатно. По информации издания, речь идет о расположенных вблизи посольства в Праге жилых домах, а также зданий в Брно и Карловых Варах.

Соглашения между властями Чехословакии и СССР были заключены в период с 1970 по 1986 год и предусматривали передачу десятков земельных участков на территории республики в безвозмездное пользование советской дипломатической миссии. Россия унаследовала данную собственность как правопреемница СССР. Seznam Zpravy сообщала, что речь идет о 40 земельных участках, аренду которой оценили в размере «десятков миллионов крон». Власти Чехии утверждали, что в настоящее время на этих участках «ведется коммерческая деятельность».

Милена Костерева