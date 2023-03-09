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Айтишникам предлагают деньги

Для молодых IT-специалистов в Саратовской области предлагают ввести разовые выплаты

Саратовские коммунисты предлагают выплачивать молодым IT-специалистам по 150 тыс. и 300 тыс. руб. Соответствующая инициатива уже поступила в облдуму. Депутаты считают, что это сможет сохранить кад­ровый потенциал региона. Представители IT-отрасли отмечают, что поддержать нужно не только выпускников вузов и ссузов, но и тех, кто будет принимать их на работу. Сейчас прием большого количества стажеров чреват утратой статуса ­IT-компании.

Саратовских IT-специалистов хотят оставлять в регионе за счет субсидий

Саратовских IT-специалистов хотят оставлять в регионе за счет субсидий

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Саратовских IT-специалистов хотят оставлять в регионе за счет субсидий

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Саратовской области предлагают ввести меры гос­поддержки для молодых IT-специалистов. С соответствующей законодательной инициативой в региональный парламент обратились депутаты от КПРФ Александр Анидалов, Сергей Шитов, Ольга Лубкова, Владимир Есипов и Денис ­Буланов.

В документе указано, что он направлен на повышение привлекательности сферы информационных технологий для выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов, закрепление на предприятиях области молодых IT-специалистов, стимулирование предприятий на вовлечение в производственный процесс выпускников вузов и ссузов. В документе прописаны специальности, обладатели которых смогут получить выплату: «Компьютерные и информационные науки», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность» и «Управление в технических ­системах».

Коммунисты предлагают стимулировать молодых IT-специалистов на работу на предприятиях региона с помощью единовременной денежной выплаты. Для выпускников ссузов она составит 150 тыс. руб., для выпускников вузов — 300 тыс. руб. Право на выплату сохраняется в течение 12 месяцев с момента выдачи диплома. В ряде случаев выплату придется вернуть: если специалист уволился с предприятия до истечения трехлетнего срока работы на нем, если выпускник является индивидуальным предпринимателем, то доход от IT-деятельности должен составлять не менее 70% всего дохода. В случае, если областная дума поддержит законопроект, он вступит в силу с 1 января 2024 года и потребует затрат облбюджета, которые возникнут с нового финансового года. Сумма в закинициативе не указана.

В пояснительной записке говорится, что документ «разработан с целью сохранения и развития кадрового потенциала в сфере информационных технологий для предприятий Саратовской области». Документ поступил на рассмотрение комитета по информационной политике.

С похожей инициативой ранее в региональное заксобрание обратился депутат от ЛДПР Станислав Денисенко. Аналогичными выплатами на тех же условиях он предлагал поддержать молодых специалистов, получивших техническую специальность и оставшихся работать в промышленной сфере региона. Коммунист Александр Анидалов называл законопроект представителя ЛДПР «крайне ограниченным», поскольку он касался только тех специальностей, потребность в которых есть на бирже труда.

Его соратник и один из авторов законопроекта о поддержке молодых IT-специалистов Владимир Есипов (КПРФ) пояснил, что с законопроектом представителя ЛДПР он не знаком, но в идентичности двух инициатив нет «никакого криминала». «Если в думу внесены два законопроекта, которые касаются одного и того же, они могут рассматриваться вместе. Если это идентичные законы, они дополнят друг друга. Мы работаем своей фракцией, они — своей. Еще должны и прокуратура, и правительство, и другие ведомства свой отзыв дать»,— напомнил господин Есипов.

Станислав Денисенко отметил, что предложенный им законопроект шире инициативы КПРФ и отражает IT-составляющую, поэтому объединять две инициативы «бессмысленно». «Конкретизировать поддержку именно на IT-специалистах, по моему мнению, не совсем правильно. Если мы посмотрим именно по дефициту кадров, то промышленность здесь стоит во главе. У нас было не так давно совещание, и, исходя из того, что сейчас происходит на рынке труда, по IT-специалистам мы потребность полностью закрываем. Нет там такого, что дефицит мог бы привести к каким-то проблемам»,— заявил депутат.

Он добавил, что IT-специалисты не привязаны к территории, могут работать удаленно, и зарплаты в этой сфере, в том числе в Саратовской области, достаточно высокие. «Здесь вопрос скорее не в цифрах, а в других критериях. Например, комфортной городской среды: локаций, парков, скверов, аллей, кафе. Это то, что им хотелось бы видеть в Саратове. Но мы пока только движемся в этом направлении»,— пояснил Станислав Денисенко.

Гендиректор ООО «Сателлит Софт Девелопмент» (ГК «Транснетика») Андрей Моторжин считает, что в поддержке нуждаются не только молодые IT-специалисты, но и IT-организации области, в которых они будут ­работать.

По его словам, уже несколько лет IT-компании, имеющие государственную аккредитацию, имеют серьезные налоговые льготы и другие полезные преференции как для самих компаний, так и для их сотрудников. И это является действительно очень мощной и своевременной поддержкой от государства, позволяющей компаниям оставаться конкурентоспособными и развиваться но, при этом, держать приемлемую стоимость услуг для своих заказчиков, подавляющее большинство из которых сейчас из России.

Однако с конца прошлого года был введен закон, согласно которому, для сохранения аккредитации IT-компании и поддержания льготного статуса требуется каждый год сохранять среднюю зарплату в организации на уровне не ниже средней по отрасли и региону (или стране) — а это порядка 70–80 тыс. руб. Но в среднюю зарплату входит и зарплата стажеров и молодых специалистов, которая в первые месяцы значительно ниже — 18–25 тыс. руб.

«Раньше к концу пятого курса некоторые IT- специалисты имели зарплату под 100 тыс. руб. и два-три года стажа в крупных зарубежных компаниях. И предложенная депутатами мера поддержки их вряд ли бы задержала в регионе. Но после ухода многих зарубежных компаний и закрытия их учебных центров такая поддержка выглядит достаточно привлекательной. Но одних этих мер недостаточно,— нужно, прежде всего, создать такие условия для IT-предприятий, чтобы они могли смело взять молодых специалистов на работу и развивать их»,— отметил господин Моторжин.

Марина Ковалева

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