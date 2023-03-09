На Кубани подрядчика ремонта районной больницы оштрафовали за затягивание сроков работ

На Кубани подрядчика капитального ремонта Красноармейской районной больницы оштрафовали за затягивание сроков работ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, договор на выполнение капитального ремонта здания больницы был подписан с ООО «Вита Строй». Срок сдачи работ был определен 10 декабря 2022 года, но в дальнейшем был продлен допсоглашением до 23 декабря. При этом на 24 декабря прошлого года ремонт был завершен на 90%.

В отношении руководителя компании было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Руководителя организации оштрафовали на 30 тыс. руб. К настоящему времени работы завершены в полном объеме.

Анастасия Донскова

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