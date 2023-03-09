Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани подрядчика ремонта районной больницы оштрафовали за затягивание сроков работ

На Кубани подрядчика капитального ремонта Красноармейской районной больницы оштрафовали за затягивание сроков работ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, договор на выполнение капитального ремонта здания больницы был подписан с ООО «Вита Строй». Срок сдачи работ был определен 10 декабря 2022 года, но в дальнейшем был продлен допсоглашением до 23 декабря. При этом на 24 декабря прошлого года ремонт был завершен на 90%.

В отношении руководителя компании было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Руководителя организации оштрафовали на 30 тыс. руб. К настоящему времени работы завершены в полном объеме.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...