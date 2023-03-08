Комплекс «Люнет Литке» в Кронштадте признали памятником

Комплекс фортификационных сооружений «Люнет Литке» в Кронштадте включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом 7 марта сообщили в Комитете по охране памятников (КГИОП).

«Историческая территория люнета Литке имела важное стратегическое значение в обороне Кронштадта. Возведение укреплений планировалось ещё с петровского времени. Через территорию люнета Литке обеспечивалась связь между основной крепостью и фортом Константин, укрепления люнета прикрывали дамбу, ведущую к форту»,— отметили в Комитете.

Комплекс включает в себя три «Вала» в западной, северной и юго-восточной частях, два «Пороховых погреба» и «Траверс». Как отмечают в КГИОП, Люнет сыграл большую роль в развитии минно-артиллерийского дела в России. В советское время на территории объекта размещалась войсковая часть. Тогда же были уничтожены деревянные постройки, а каменные склады утратили исторический облик.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что комплекс «Красный треугольник» в Петербурге признали объектом культурного наследия регионального значения.

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