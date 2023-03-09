На Кубани 10 марта усилится ветер и пройдут небольшие дожди

На Кубани 10 марта ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

Ветер южной четверти будет достигать 5–10 м/с, ночью порывы достигнут 12–14 м/с, утром и днем — 15–20 м/с. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов днем и от 4 до 9 градусов ночью.

На Черноморском побережье температура воздуха днем достигнет от 10 до 15 градусов.

В Краснодаре преимущественно без осадков. Ночью порывы ветра будут достигать 12–14 м/с, днем — 15–17 м/с. Температура воздуха днем — от 7 до 12 градусов.

Анастасия Донскова

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