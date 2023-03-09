В Ростовской области ужесточили порядок пересечения границ с ЛНР и ДНР

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о дополнительных мерах безопасности при пересечении границы с Луганской и Донецкой Народными Республиками (ЛНР и ДНР), сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Голубев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Голубев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно указу, въезд и выезд на границе с Донецкой Народной Республикой возможен только через ряд пунктов автомобильного пропуска: «Куйбышево» (Мариновка), «Матвеев Курган», «Весело-Вознесенка», железнодорожный пункт пропуска «Успенская» и места пересечения границы «Авило-Федоровка» (станция Успенка), «Шрамко» (Ульяновское).

Пересечение границы с Луганской Народной Республикой возможно только через автомобильные пункты пропуска в Донецке (Изварино), Гуково, Новошахтинске, Чертково, на железнодорожном пункте пропуска «Гуково» и в местах пересечения границы «Титовка» (Александровка), «Можаевка» (Герасимовка), «Донецк» (Северный), «Донецк» (Краснодарский), «Нижний Швырев» (Краснодарский), «Верхний Швырев» (Верхняя Герасимовка), «Нижняя Ореховка» (Поповка), «Алексеево-Тузловка» (Новоборовцы). Для лиц, участвующих в восстановительных работах на территории ЛНР, возможен проезд через пункт пропуска «Волошино».

Проезд вне указанных пунктов запрещен.

При пересечении границ необходимо предоставлять документы, удостоверяющие личность: паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста), удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации или военный билет.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону