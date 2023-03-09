Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Завершилась 30-я юбилейная выставка «Продэкспо-2023»

Завершилась 30-я юбилейная выставка «Продэкспо-2023», проходившая в Московском Экспоцентре в начале февраля. Насколько она была успешна для наших производителей? Компании активно подводят итоги мероприятия.

Региональные коллективные экспозиции на «Продэкспо-2023» представили более 45 субъектов Российской Федерации, а именно 1 565 компаний, что, несомненно, положительно скажется на развитии продовольственного рынка страны. Представители Калужской табачной фабрики дали комментарии об итогах проведения выставки.

ООО «КТФ» уже несколько лет подряд принимает участие в выставке «Продэкспо». В этом году, несмотря на пошатнувшуюся экономическую ситуацию в стране, компания решила не изменять традициям, и показать, что честный отечественный производитель может с легкостью встать на замену ушедшим импортерам.

Какие у Вас были ожидания на эту выставку, оправдались ли они? Сравним отечественную, и выставки, проходившие заграницей, как Вам?

«Неправильно сразу ждать от подобных мероприятий, каких-то результатов. Это скорее долгосрочная работа. Это способ напомнить о себе, дать понимание заинтересованным о том, что ты развиваешься и являешься надежным партнером и сильным конкурентом. И да, КТФ принимает участие, как во всероссийских, так и в международных выставках, и каждая из них важна по-своему. Но, в приоритете для нас, конечно же, отечественный рынок, российский потребитель и его предпочтения.» - отвечает соучредитель ООО «КТФ» Ваге Григорян.

Как влияют подобные выставки на развитие предприятия и его позиционирование на рынке?

«Помимо очевидных плюсов, выставки, проходящие ежегодно дают возможность проанализировать деятельность своей компании и оценить ее достижения за прошедшее время. Проводя сравнение с «Продэкспо-2022» можно выделить такие пункты:

В разы повысилась узнаваемость производителя «КТФ». Это отметили и менеджеры нашей компании, и посетители, и участники выставки.

Мы представили более широкий ассортимент продукции, много новинок. Более 15 видов сигарет, среди которых каждый сможет подобрать, что-то для себя.

Увеличились количество и география посетителей. Спустя 5 дней мы приобрели 149 новых контактов и расширили условия договоров с 30 действующими. В настоящее время наши менеджеры связываются с клиентами и обсуждают коммерческие условия.

Ну и, конечно, нельзя не отметить удачный и привлекающий внимание посетителей стенд. С каждым разом дизайнеры компании превосходят себя и делают, что-то невероятное.» - Айрат Хазиев, коммерческий директор торгового дома «Адамант».

Фабрике уже исполнилось 5 лет, а это немалый срок в табачном бизнесе, и устоять в сегодняшних реалиях транснациональным компаниям – большой успех. Спикеры утверждают, что преимуществом их компании является качество и доступная цена, обещают и в дальнейшем радовать потребителя своей продукцией, и все-таки доказать, что российский производитель ничем не уступает зарубежному.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...