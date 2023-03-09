Завершилась 30-я юбилейная выставка «Продэкспо-2023», проходившая в Московском Экспоцентре в начале февраля. Насколько она была успешна для наших производителей? Компании активно подводят итоги мероприятия.



Региональные коллективные экспозиции на «Продэкспо-2023» представили более 45 субъектов Российской Федерации, а именно 1 565 компаний, что, несомненно, положительно скажется на развитии продовольственного рынка страны. Представители Калужской табачной фабрики дали комментарии об итогах проведения выставки.

ООО «КТФ» уже несколько лет подряд принимает участие в выставке «Продэкспо». В этом году, несмотря на пошатнувшуюся экономическую ситуацию в стране, компания решила не изменять традициям, и показать, что честный отечественный производитель может с легкостью встать на замену ушедшим импортерам.

Какие у Вас были ожидания на эту выставку, оправдались ли они? Сравним отечественную, и выставки, проходившие заграницей, как Вам?

«Неправильно сразу ждать от подобных мероприятий, каких-то результатов. Это скорее долгосрочная работа. Это способ напомнить о себе, дать понимание заинтересованным о том, что ты развиваешься и являешься надежным партнером и сильным конкурентом. И да, КТФ принимает участие, как во всероссийских, так и в международных выставках, и каждая из них важна по-своему. Но, в приоритете для нас, конечно же, отечественный рынок, российский потребитель и его предпочтения.» - отвечает соучредитель ООО «КТФ» Ваге Григорян.

Как влияют подобные выставки на развитие предприятия и его позиционирование на рынке?

«Помимо очевидных плюсов, выставки, проходящие ежегодно дают возможность проанализировать деятельность своей компании и оценить ее достижения за прошедшее время. Проводя сравнение с «Продэкспо-2022» можно выделить такие пункты:

В разы повысилась узнаваемость производителя «КТФ». Это отметили и менеджеры нашей компании, и посетители, и участники выставки.

Мы представили более широкий ассортимент продукции, много новинок. Более 15 видов сигарет, среди которых каждый сможет подобрать, что-то для себя.

Увеличились количество и география посетителей. Спустя 5 дней мы приобрели 149 новых контактов и расширили условия договоров с 30 действующими. В настоящее время наши менеджеры связываются с клиентами и обсуждают коммерческие условия.

Ну и, конечно, нельзя не отметить удачный и привлекающий внимание посетителей стенд. С каждым разом дизайнеры компании превосходят себя и делают, что-то невероятное.» - Айрат Хазиев, коммерческий директор торгового дома «Адамант».

Фабрике уже исполнилось 5 лет, а это немалый срок в табачном бизнесе, и устоять в сегодняшних реалиях транснациональным компаниям – большой успех. Спикеры утверждают, что преимуществом их компании является качество и доступная цена, обещают и в дальнейшем радовать потребителя своей продукцией, и все-таки доказать, что российский производитель ничем не уступает зарубежному.