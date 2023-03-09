В Петербурге суд взыскал с СК украденные из-под ареста активы

Октябрьский районный суд Петербурга обязал Следственный комитет выплатить основателю группы компаний «Единые решения» Владимиру Артееву компенсацию за арестованные, а затем похищенные активы. Об этом 9 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В феврале 2022 года финансовый управляющий Юрий Молоканов подал иск от лица Артеева. Ответчиком в суде выступали СК России и Главное следственное управление СК по Петербургу, а также Минфина и Федерального казначейства. В иске содержался запрос изъятых у Артеева денег. Как позже сообщили в ведомстве, вернуть их невозможно, так как активы похитил экс-бухгалтер управления Дмитрий Ковальчук.

После рассмотрения иска Октябрьский районный суд Петербурга взыскал с государства в пользу Артеева $118 тыс. и 20 тыс. евро. Как передает пресс-служба, деньги были утрачены из-за ненадлежащего хранения. Государство обязано расплатиться за украденное имущество в рублевом эквиваленте по курсу Центробанка на день исполнения решения, постановил суд.

Владимира Артеева — брата экс-главы комитета по строительству Петербурга Андрея Аретеева — арестовали в ходе следствия по делу о хищении 400 млн руб. при исполнении госзаказа. В августе 2021 года его приговорили к 4 годам колонии и сняли арест с имущества. Похитившего средства Артеева Дмитрия Ковальчука в ноябре 2022 года приговорили к пяти годам заключения за растрату 306 млн руб., находившихся в ведении управления.

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