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Коммерсантъ FM
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Катарское иго

Международный футбольный профсоюз оценил негативный эффект чемпионата мира для здоровья игроков

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) обратила внимание на негативные последствия чрезмерной спрессованности календаря нынешнего сезона и специфического тайминга очередного чемпионата мира: он состоялся не летом, как обычно, а в конце прошлого года. В обнародованном FIFPro докладе утверждается, что они привели к повышенному травматизму, а также экстремальной психологической и физической усталости игроков. Это в первую очередь касается участников катарского мирового первенства, фактически лишившихся какого-либо отдыха.

Фото: Aijaz Rahi / AP

Фото: Aijaz Rahi / AP

FIFPro, международный футбольный профсоюз, опубликовал исследование, проведенное совместно с аналитической компанией Football Benchmark. Оно охватывает период с лета прошлого года по конец января и посвящено выпавшим в нынешнем сезоне на игроков нагрузкам и влиянию календаря на их состояние.

Причины появления исследования именно сейчас понятны. Дело в том, что по структуре текущий сезон чрезвычайно специфический из-за тайминга пришедшегося на него чемпионата мира. Топовые футбольные турниры, как правило, проводятся летом, в период достаточно долгого межсезонья в ведущих лигах. Однако катарский турнир Международная федерация футбола (FIFA) перенесла на конец 2022 года: он открылся 20 ноября и завершился финалом 18 декабря, в котором сборная Аргентины обыграла французов. Чемпионат мира занимает едва ли не центральное место в отчете FIFPro, составленном на основании статистики и опроса, в котором приняли участие 64 футболиста, выступавшие в Катаре.

Львиная доля исследования иллюстрирует колоссальность объема нагрузки, выпавшего на игроков в сезоне, в том числе из-за особенностей наиболее важного турнира.

Плотно встроенный в и так жесткий клубный календарь, он оставил представителям лиг, входящих в «большую европейскую пятерку»,— английской, испанской, немецкой, итальянской и французской — лишь около двух недель на подготовку к нему в составе своих сборных, а также, по сути, лишил подавляющее большинство из них отдыха после окончания первенства, перед возвращением в клубы для игры в официальных матчах. Более половины из вошедших в официальные катарские заявки 831 игрока, как выяснилось, были вынуждены выходить на поле еще до Нового года, а более или менее длительные каникулы, если брать сильнейшие лиги, достались лишь футболистам из немецкого чемпионата: его рестарт состоялся в конце января. У некоторых игроков отпуск после катарской кампании и вовсе составил считаные сутки. Например, защитник Камиль Глик сыграл за свой клуб «Беневенто» из второго по статусу итальянского дивизиона уже через четыре дня после вылета сборной Польши.

FIFPro обратил внимание и на другие факторы, связанные с чемпионатом мира. Например, на чрезмерную спрессованность его календаря, в котором 64 матча были «упакованы» всего в 29 дней вместо месяца с лишним, как обычно, а также на неожиданную новацию в регламенте FIFA в виде радикального увеличения добавленного времени встреч: в среднем в Катаре оно составляло 11,6 минуты, это почти вдвое больше, чем на предыдущем первенстве в России в 2018 году.

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Наиболее же любопытная часть исследования —- это выводы о негативном влиянии календаря на состояние игроков. FIFPro и его партнеры привели полученные из сообщений в прессе данные о травмах участников чемпионата мира в период после его окончания до 30 января. Всего их оказалось 76, а пострадали 66 спортсменов (у некоторых было более одного повреждения). Это 8% от общего числа игроков из заявок сборных на чемпионате мира — показатель для столь короткого отрезка времени и в самом деле поразительно высокий. Более того, FIFPro подчеркивает, что не учтены мелкие повреждения: их СМИ чаще всего игнорируют. При этом, как известно, и собственно чемпионат мира столкнулся с валом травм, включая травмы ведущих игроков. Некоторые из них — такие как обладатель «Золотого мяча» француз Карим Бензема — так на нем и не сыграли.

Подтверждают версию о негативном влиянии чемпионата мира и перегруженного календаря в принципе на состояние игроков и итоги опроса FIFPro.

  • 53% респондентов признались, что из-за особенностей календаря либо получили травму, либо ощущали ее «высокую вероятность».
  • Кроме того, 44% опрошенных испытали или повышенную, или «экстремальную» физическую усталость, а 20% — экстремальную психологическую усталость.

Наконец, картину дополняют высказывания футболистов.

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан, допустим, сравнил календарь сезона с постоянно вращающейся «стиральной машиной», в которую попали игроки. Его также называли «чудовищным» и «самоубийственным».

Комментируя результаты исследования, генеральный секретарь FIFPro Йонас Баэр-Хоффман выразил озабоченность «чрезмерными» нагрузками на футболистов. Впрочем, профсоюз уже давно ведет борьбу с FIFA за облегчение календаря ради «здоровья и безопасности» спортсменов, но пока эта борьба не приносит никаких плодов. Наоборот, календарь становится только жестче. Свежие же решения головной футбольной структуры свидетельствуют скорее о том, что мнение FIFPro ее совершенно не волнует — по сравнению, во всяком случае, с финансовой выгодой от турниров. FIFA уже пошла на «укрупнение» следующего мирового первенства, которое в 2026 году примут США, Канада и Мексика. В нем примут участие не 32, а 48 сборных, и проведут они как минимум 80 встреч (а есть вариант схемы турнира, в которой их заложено более 100). Кроме того, в 2025 году федерация собирается перезапустить и клубный чемпионат мира в новом, расширенном по сравнению с текущим — для семи команд — формате, предусматривающем выступление 32 клубов.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №40 от 10.03.2023, стр. 12

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