На Урале за 2022 год на 31% сократилось количество регистраций автотранспорта

За 2022 год в Свердловской области было зарегистрировано 58,5 тыс. механических транспортных средств, сообщил канал УралПолит.Ru со ссылкой на ответ ГИБДД. В 2021 году на учет поставили 85,5 тыс. единиц транспорта. Разница составила 31,5%.

Количество легковых автомобилей сократилось с 75,2 тыс. до 50,2 тыс., автобусов с 568 до 471 штуки, грузовиков с 7,5 тыс. до 5,8 тыс., мотоциклов с 2,1 тыс. до 1,9 тыс.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что средняя величина автокредита в Свердловской области за год снизилась на 15-17% после ухода ряда зарубежных иномарок с рынка автокредитования. Средняя величина кредита на автомобиль в январе 2023 года составила 1,1 млн руб.

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Артем Пахотин