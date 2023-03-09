На Кубани в 2022 году проблемы с импортом испытали 39% компаний

В Краснодарском крае в 2022 году проблемы с поставками импортного сырья испытали 39% предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Большинство проблем с импортом были связаны с отказами от поставок (63%) и транспортировкой иностранных товаров (около 30%).

Переориентация торговых потоков в начале 2023 года вызвала нагрузку на южные порты. Так в январе—феврале текущего года один из терминалов навалочных грузов в крае после модернизации увеличил обработку вагонов до 2 тыс. единиц в сутки.

В регионе действуют государственные программы импортозамещения. С помощью поддержки Фонда развития промышленности краснодарская компания «РПТ» открыла линию по производству подошвы для обуви. На закупку оборудования предприятию выделили 19,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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