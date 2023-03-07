В Краснодаре открыли линию по производству подошвы для обуви

Краснодарская компания «РПТ» открыла линию для производства подошвы для обуви. На покупку оборудования Фонд развития промышленности Кубани выделил заем в размере 19,5 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: администрация Краснодарского края

«Предприятие поставляет свою продукцию по всей России, снабжает крупные торговые сети, размещается на известных интернет-площадках. Поэтому особенно важно для дальнейшего стабильного развития поддерживать расширение производственных фондов»,— отметил директор Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев.

«РПТ» является одним из ведущих на Кубани предприятий легкой промышленности. Инвестпроект был реализован с помощью программы «Бизнес привилегия».

Татьяна Ручкина

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