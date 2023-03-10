Проверка слуха

Кому принадлежит фраза «все гениальное просто»? Способны ли животные на осознанную месть? И зачем бивни слонов и рога носорогов красят в розовый цвет? Об этом — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Бранная реакция

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: И. Бромберг / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: И. Бромберг / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фразу «Гол! (Неценз.), штанга!» в прямом эфире произнес комментатор Николай Озеров?

С советских времен ходит легенда, что Озеров, комментируя то ли футбольный, то ли хоккейный матч, успел порадоваться взятию ворот, однако тут же выругался, поскольку удар на себя приняла перекладина. Часто утверждается, что журналист даже был отстранен от работы на некоторое время за эту оплошность. Находятся и те, кто уверяет, что лично слышали эти слова в эфире, но и вид спорта, и даже десятилетие, в котором они прозвучали, при этом указываются разные.

Действительно, Озерова отстраняли от эфира дважды. Первый раз в самом начале карьеры в 1950 году. Руководство радио решило дождаться откликов слушателей о работе начинающего комментатора, и отзывы оказались положительными. Второй раз во второй половине 1980-х, когда Озеров ушел из профессии.

Коллега Озерова Николай Писаревский утверждал, что ноги у легенды могли вырасти из Мюнхена 1972 года, когда они вдвоем с Николаев Озеровым действительно вели репортаж под жуткий мат болельщиков. И кто-то из зрителей мог приписать услышанное популярному комментатору. Но главный аргумент против приводят родные и коллеги, отлично знавшие Озерова многие годы. Все в один голос утверждают: Николай Николаевич, дядя Коля, как его называли близкие, никогда не употреблял нецензурную лексику — ни на работе, ни в быту.

Кстати, сам Озеров прекрасно знал об этой байке, но отшучивался: «Если бы обо мне говорили, что я старушку ограбил, можно было бы возмущаться. А в том, что я так искренне переживаю за наш футбол, для меня нет ничего обидного».

Вердикт — скорее всего, неправда.

Красочная защита

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sumaya Hisham / Reuters Фото: Sumaya Hisham / Reuters

Бивни слонов и рога носорогов красят в розовый цвет, чтобы спасти животных от браконьеров?

В интернете можно прочитать, что после такой процедуры трофеи нельзя продать на черном рынке. Публикации сопровождаются фотографиями, на которых запечатлены носорог и слон с ярко-розовыми рогом и бивнями. Еще в 2015 году специалисты из Международного фонда защиты животных прокомментировали эту информацию. По их словам, снаружи кость настолько плотный материал, что краска не в состоянии проникнуть в его глубину, и кость отполируют и в итоге все равно продадут. Не говоря уже о риске для человека, который отважится подойти с краской к огромному животному.

На самом деле по крайней мере одна организация — «Проект по спасению носорогов» из Южной Африки — действительно использует краситель, похожий на банковский, с целью защиты животных. Но эта процедура, которую назвали «обесцениванием», намного сложнее, чем просто окрашивание. Животное обездвиживают, в роге сверлят отверстия, куда устанавливают зонды и клапаны. И в течение 10 дней под давлением в десятки атмосфер в пористую внутренность рога поступает специальный состав с красителем, безопасным для зверя, но токсичным для человека.

Вещество, как утверждается, делает кость изнутри непригодной для использования в декоративных или медицинских целях. Но снаружи краска практически незаметна уже спустя короткое время после процедуры. Браконьеров же информируют об «испорченных» рогах, устанавливая по периметру заповедника таблички с предупреждениями.

Надо отметить, что этот «Проект по спасению носорогов» неоднократно подвергался критике. Многие эксперты усомнились в эффективности его метода, который может вредить и животным. Что же касается популярных в интернете фото с яркими цветными бивнями и рогами, то это не более чем фотошоп.

Вердикт — большей частью неправда.

Просто о главном

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Автор фразы «все гениальное просто» — Йозеф Геббельс?

О том, что именно рейхсминистр пропаганды Третьего рейха автор крылатой фразы про гениальность, сообщают многие интернет-ресурсы. Однако ряд других сайтов приписывает эти слова Альберту Эйнштейну, а в России даже выпускают канцтовары с подобной атрибуцией.

Начнем с Эйнштейна. Такого высказывания в наследии знаменитого ученого нет. Нельзя не упомянуть и других деятелей, на протяжении истории отдававших дань простоте. Схожие сентенции встречаются и у древнегреческого драматурга Еврипида, и у Леонардо да Винчи, и у Льва Толстого.

Обратимся, наконец, к работам Йозефа Геббельса. 1 сентября 1932 года в антисемитской и антикоммунистической газете Der Angriff вышла его статья под названием «Совет диктатору и тем, кто хочет стать им». Один из этих советов звучит следующим образом: «Все гениальное просто, и все простое гениально. Мелким людишкам нравится скрывать свою ничтожность за сложными вещами». Хотя в равной степени в переводе с немецкого вместо «гениальное» можно использовать слово «великое».

Однако насколько вероятно, что именно благодаря этой статье еще не очень известного за пределами Германии в 1932 году Геббельса в русский язык проникло выражение «все гениальное просто»? Этот оборот неоднократно использовался еще раньше в ряде советских довоенных изданий. А в варианте «все великое просто, все простое велико», как у Геббельса, фраза встречается на разных языках еще с XIX века.

Вердикт — большей частью неправда.

Человеческие повадки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правда ли, что животные способны мстить?

О том, как питомцы из мести сходили мимо туалета или испортили вещи, часто рассказывают владельцы кошек и собак. Но эту способность приписывают не только домашним животным. В интернете есть подборки случаев, когда дикие звери — от верблюдов до тигров — якобы вредили людям из мести. Зоологи давно задаются вопросом: мстят ли представители одного животного вида себе подобным? Ведь месть является частью взаимодействия. Оно может выражаться в полезном поведении — совместной охоте или защите от врагов, а может и в деструктивном.

Наблюдения за разными видами обезьян показали, что «система мести» существует у шимпанзе. Если особь А часто проявляла агрессию к особи Б, особь Б отвечала тем же. У макак же наоборот: чем чаще А нападала на Б, тем реже Б позволяла себе агрессию в сторону А. Ученые считают, что это, скорее всего, связано с жесткой иерархией у макак — она не позволяет им действовать против членов стаи с более высоким статусом. Однако, как говорят зоологи, даже в случаях когда поведение животных похоже на месть, речь все-таки не про долго вынашиваемые планы, а про достаточно быстрый ответ.

Животные, о мстительности которых ходят легенды, — слоны. В середине нулевых годов много писали о нападениях этих животных на деревни в Африке. По одной из версий, это была месть людям за убийства сородичей. Другие настаивали на том, что это скорее проявление агрессии на фоне психологической травмы из-за нарушения браконьерами структуры слоновьей стаи.

Что касается домашних животных, то люди зачастую принимают за месть проявления страха, стресса или проблем со здоровьем у питомца. Кошачья и собачья «обида» существует, скорее всего, в голове хозяина, который приписывает животным человеческие эмоции и мотивы.

Вердикт — скорее всего, неправда.

Желаемое за действительное

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: British Government Фото: British Government

Говорил ли Уинстон Черчилль о том, что Россия никогда не бывает такой сильной и такой слабой, какой кажется?

Эта мысль в нескольких вариациях, схожих по смыслу, регулярно встречается в русскоязычной литературе. В 2002 году ее со ссылкой на Уинстона Черчилля упомянул Владимир Путин, выступая по случаю учреждения Совета Россия—НАТО. В речи президента она звучала так: «Россия никогда не была так сильна, как она бы хотела, но и никогда не была слаба так, как некоторые думают».

Однако найти эту фразу в авторитетных источниках, связанных с именем британского премьера, не удается. Американское издание 1981 года под редакцией основателя академического славяноведения в США Арчибальда Кэри Кулиджа приписало цитату неназванному европейскому политику периода между двумя мировыми войнами, а канадский журнал 1983 года — некоему французскому дипломату XIX века.

У дипломата, похоже, есть конкретное имя. На странице Британского института экономической энергетики автором цитаты значится Талейран. А энциклопедия «Британника» в статье «Россия» утверждает, что фразу произнес организатор Венского конгресса, канцлер Австрийской Империи Клеменс Меттерних.

И хотя ни у Меттерниха, ни у Талейрана похожей цитаты обнаружить не удалось, еще меньше шансов найти ее у Черчилля, чье наследие хорошо изучено, вплоть до самых коротких и незначительных высказываний.

Вердикт — скорее всего, неправда.