В Краснодарском крае 61 тыс. человек оформили Fan ID

На Кубани 61,2 тыс. человек оформили карты болельщика — Fan ID. Возле стадионов «Краснодар» и «Фишт» в Сочи оборудованы временные центры выдачи удостоверений. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Fan ID необходим для покупки билетов и прохода на стадион на матчи Российской премьер-лиги. Его можно оформить во временных пунктах выдачи и напрямую в МФЦ, а так же по заявлению на портале Госуслуг.

«Fan ID необходим на стадионах в Санкт-Петербурге, Москве, Химках, Грозном, Воронеже, Оренбурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Самаре»,— отмечает администрация региона.

Олег Исаев

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