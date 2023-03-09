Городской суд Петербурга рассмотрит иск против платных парковок

Городской суд Петербурга зарегистрировал административный иск о признании недействующим распоряжения о создании платных парковок. Об этом 9 марта сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Речь идет о распоряжении петербургского комитета по транспорту о создании и использовании платных парковочных мест на дорогах Адмиралтейского района. Истец требует признать документ недействительным с момента его принятия. По его мнению, распоряжение противоречит Гражданскому кодексу «в части равенства участников гражданского оборота и создания беспрепятственного осуществления гражданских прав».

Истец указал, что оплата за парковку в Адмиралтейском районе осуществляется только безналично. Как следует из иска, ответчик создает препятствие к осуществлению гражданского права на расчет наличными.

«Отсутствие системы оплаты в наличной форме приводит к тому, что человек, не имея возможности произвести расчет наличными, всегда будет осуществлять правонарушение»,— заключил истец.

Материалы дела против комтранса переданы судье, дата заседания пока не назначена.

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