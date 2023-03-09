Власти Удмуртии запретили использование беспилотников в регионе

В Удмуртии для обеспечения общественной безопасности и безопасности промышленных объектов запретили использовать беспилотные воздушные суда. Соответствующий указ (07.03.2023 г. № 52) подписал глава региона Александр Бречалов.

Согласно документу, исключением станут аппараты, используемые органами государственной власти, местного самоуправления и их подведомственными учреждениями. Прочие организации и физические лица также смогут использовать беспилотники по договору с органами госвласти и местного самоуправления.

На территории Удмуртии располагается ряд оборонных предприятий, в частности концерн «Калашников» и ФГУП «Воткинский завод», выпускающий ракеты «Тополь-М» и «Искандер-М».

Софья Лямина, Ижевск