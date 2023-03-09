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Коммерсантъ FM
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Рабочая группа по спецоперации предложила списать кредиты родителям погибших военных

Рабочая группа по вопросам военной операции на Украине совместно с Банком России и Минобороны обсуждает возможность прекращения кредитных обязательств родителей погибших или получивших инвалидность участников операции. В настоящее время право на предоставление кредитных каникул имеют супруги и дети участников военной операции.

Николай Журавлев

Николай Журавлев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Журавлев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Закон о кредитных каникулах в целом оказался крайне востребованным. Но мы видим, что в нем остаются пробелы, которые не позволяют в полной мере защитить участников СВО и их близких в вопросах, связанных с кредитными обязательствами. В частности, сейчас с Банком России и Минобороны мы прорабатываем возможность прекращения кредитных обязательств родителям и усыновителям участников СВО, погибших в ходе спецоперации или получивших инвалидность в результате ранения»,— заявил замруководителя рабочей группы вице-спикер Совфеда Николай Журавлев (цитата по сайту «Единой Росси»). По его словам, с соответствующей законодательной инициативой рабочая группа выступит в ближайшее время.

Право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам участники военной операции, мобилизованные и добровольцы получили с 7 октября 2022 года. Кредитные каникулы также распространяются на супругов и детей военнослужащих. Однако из-за отсутствия информации о статусе военнослужащего банки не всегда могут предоставить им льготы. По состоянию на 1 февраля российские банки оформили кредитные каникулы участникам операции и членам их семей на 67,5 млрд руб.

Подробнее о проблемах с оформлением кредитных каникул — в публикации «Ъ» «Мобилизации не хватает статуса».

Милена Костерева

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